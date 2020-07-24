Минск, 24 июля, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого

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«С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр», — сказано в официальном сообщении о ходе расследования «дела Бабарико».

Расследование проводит следственное управление КГБ Белоруссии. Виктору Бабарико 20 июня было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК.

«Собранные по делу к настоящему времени доказательства — показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение», — проинформировала генпрокуратура.

Действия Бабарико «по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», сообщили белорусские прокуроры.

Они отметили также, что «в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений».

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