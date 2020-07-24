Минск, , 11:18 — REGNUM Находящийся в следственном изоляторе КГБ Белоруссии незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико не смог добиться рассмотрения своих жалоб на действия Центризбиркома. Верховный суд республики отказался рассматривать жалобы под предлогом того, что они были поданы с опозданием.

Бабарико добивался отмены постановления Центризбиркома, согласно которому его не зарегистрировали кандидатом в президенты, несмотря на более чем достаточное количество подписей граждан, собранных за выдвижение. Экс-глава белорусского «Белгазпромбанка» (дочерняя структура Газпрома) был арестован 18 июня по пути в Центризбирком, от его имени действуют адвокаты.

В решении Верховного суда «отказать в возбуждении гражданского дела» по жалобам Виктора Бабарико на постановление Центризбиркома №92 от 14 июля 2020 года об отказе в регистрации кандидатом в президенты отмечено, что по закону на обжалование у Бабарико было три дня.

«Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного Избирательным кодексом срока», — сказано в обосновании решения.

Так как жалоба поступила в ВС после трёхдневного срока, то «правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико отсутствуют», проинформировал судебный орган.

Напомним, ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу Бабарико, которую от имени узника СИЗО КГБ на основании нотариально заверенной доверенности подал его адвокат Максим Знак. После получения отказа Бабарико собственноручно подписал жалобу, подданную в Верховный суд 17 июля.

Отметим, председателя Верховного суда Валерия Сукало назначил Александр Лукашенко. Председателя Центризбиркома Лидию Ермошину, действия которой оспаривал Виктор Бабарико, тоже назначил Александр Лукашенко. Он также назначил генпрокурора и других должностных лиц, от которых зависят все стадии выборного процесса. Часть депутатов двухпалатного Национального собрания Лукашенко назначил лично. Сам он в шестой раз выдвигается на президентский срок.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года, когда в постсоветской республике состоялись первые президентские выборы. Он неоднократно признавался зарубежным журналистам в фальсификации выборов, итоги которых Москва неизменно признавала свободными, демократическими, прошедшими в соответствии с законодательством.

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