Санкт-Петербург, 24 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Передвижение мусоровозов по территории Ленинградской области будут отслеживать по QR-кодам. Данное положение будет закреплено в региональном законопроекте о регулировании оборотов бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов. В документе будут также закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их нарушение. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации ЛО. Ленобласть берет под контроль «мусорную» логистику.

Законопроект позволит внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов, которые должны будут иметься у всех легальных перевозчиков мусора. В QR-код планируется «зашить» подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспортных средств, везущих отходы.

Разработать технологическое решение поручено Комитету цифрового развития совместно с комитетом государственного экологического надзора.

«Мы должны как можно скорее уйти от складирования мусора, а для этого нужны жесткий контроль, прозрачная система надзора и драконовские штрафы за нелегальный сброс отходов. Повторяю, к 2023 году все полигоны без глубокой переработки должны быть закрыты», — заявил глава региона Александр Дрозденко.

Кроме того, сотрудников полиции региональные власти планируют обеспечить специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.

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Отметим, помимо этого в законопроекте хотят прописать увеличение штрафов за несанкционированную транспортировку и размещение отходов — до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 млн рублей для юридических лиц.

Также губернатор Ленинградской области дал поручение экологическому блоку разработать условия проведения открытого конкурса, который определит возможные технологии мусоропереработки в регионе. Конкурсная комиссия должна оценить безопасность технологии, глубину переработки отходов, а также качество бизнес-проекта, рентабельность и сроки его реализации.