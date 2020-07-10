Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил «войну» расширению полигонов твердых бытовых отходов. С 2023 года мусор из Ленобласти и Санкт-Петербурга повезут на переработку, складировать его без переработки не будут. Об этом Дрозденко заявил 10 июля на заседании общественного экологического совета.

По его словам, никаких расширений мусорных полигонов на территории Ленобласти больше не будет.

«Не надо говорить про расширение Северной Самарки или какого-то другого полигона. Не будет такого. Никакого расширения, ни каких новых «карт» в Ленинградской области больше не будет. Ставлю отсечку на 2023 год, когда мы должны полностью уйти от складирования мусора в «чистом виде». Только переработка», — заявил губернатор.

Александр Дрозденко также указал, что мусорная проблема в регионе не разрешается из-за соседства с Санкт-Петербургом. Мегаполис по закону не имеет права размещать на своей территории полигоны и складировать там мусор, поэтому все отходы везутся в соседний регион — Ленинградскую область.

«Если бы мы занимались только своим мусором — мы были бы лучшим в этом плане регионом России. Но мы-то ещё занимаемся утилизацией мусора Петербурга», — напомнил он.

Губернатор также отметил, что между двумя регионами должна быть создана единая схема по утилизации мусора.

Ранее сообщалось, что в Смольном не разделяют идею Дрозденко о создании единого оператора по вывозу ТКО. В проекте ответа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова главе Минприроды Дмитрию Кобылкину говорится, что Петербург готов сотрудничать с Ленобластью в сфере обращения с отходами без создания единого оператора, сообщает издание «47news», поскольку емкости областных полигонов в области хватит лишь на два года и новые не строятся.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба Беглова с «мусорной проблемой» закончилась на предвыборных обещаниях