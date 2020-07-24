Москва, 24 июля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. В России индекс потребительской уверенности (ИПУ) граждан во II квартале текущего года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до отметки — 30%. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Сергей Грибков. В лавке (фрагмент). 1882

«Стремительность ухудшения потребительских настроений — практически моментальный обвал индекса на 19 п. п. в течение одного квартала — пока является беспрецедентной», — говорится в исследовании.

Отмечается, что во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а ИПУ терял одномоментно не более 14−15%.

Также сообщается, что почти у 43% граждан ухудшилось материальное положение и только 10% респондентов верят, что в ближайший год ситуация наладится.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении. При этом, по оценке министерства, в июне продолжилось улучшение динамики ВВП — спад сократился до 6,4% в годовом выражении после 10,7% в мае и 12,0% в апреле.

Таким образом, Минэкономразвития пересмотрело свои данные по снижению ВВП в мае, ранее оно оценивалось ведомством в 10,9%.

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