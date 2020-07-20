Москва, 20 июля 2020, 11:56 — REGNUM В России восстановление промышленности от низших значений апреля и мая происходит за счёт того, что предприниматели всячески стараются сокращать расходы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минэкономразвития РФ о том, что снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении.
Как пояснил Колганов, экономика РФ отойдёт от низшего уровня, который был связан с ограничениями по коронавирусу, но торопиться с ростом особо не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, в целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне 9,6% год к году, что близко к предварительными оценкам ведомства.
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