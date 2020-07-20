Москва, , 11:56 — REGNUM В России восстановление промышленности от низших значений апреля и мая происходит за счёт того, что предприниматели всячески стараются сокращать расходы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минэкономразвития РФ о том, что снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении.

«Восстановление экономики идёт достаточно медленно. Хотя по сравнению с мартом и апрелем у нас имеет место рост, но по сравнению с показателями 2019 года роста почти нет, — сказал Колганов. — Вероятно, по итогам года сокращение будет где-то в районе 3−4%. Безработица у нас продолжает расти. У нас в апреле было 5,8% от общей численности рабочей силы, в мае — 6,1%, в июне — 6,3%. То есть восстановление промышленности от низших значений апреля и мая происходит за счёт того, что предприниматели всячески стараются сокращать расходы. В том числе расходы на рабочую силу. Вероятно, восстановление занятости будет происходить медленно. И это будет сдерживать уровень доходов и уровень спроса на внутреннем рынке, а значит, и потенциал восстановления промышленности».

Как пояснил Колганов, экономика РФ отойдёт от низшего уровня, который был связан с ограничениями по коронавирусу, но торопиться с ростом особо не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, в целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне 9,6% год к году, что близко к предварительными оценкам ведомства.

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