Пекин, 24 июля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии китайского внедорожника WEY Tank 300, выпущенного китайским автоконцерном Great Wall. Изображения авто размещены на сайте издания Autohome.

Autohome WEY Tank 300

На снимке видно авто выполненное в стиле ретро. Модель имеет строгие линии кузова и круглые фары спереди, которые соединены с фальшрадиаторной решеткой.

WEY Tank 300 собран на основе рамного вседорожника Haval H9. Ожидается, что под капотом будет установлен двухлитровый движок производительностью 245 «лошадей» (385 Нм). Агрегатироваться мотор будет с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Новый кроссовер должен стать прямым конкурентом моделей Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии текущего года самыми продаваемыми в России новыми китайскими автомобилями стали модели марки Haval. Всего за отчётный период в стране было куплено 6663 таких автомобиля.

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