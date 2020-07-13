Пекин, , 15:42 — REGNUM Китайская компания Great Wall готовит к выпуску рамный внедорожник под премиальным брендом Wey. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Автомобиль имеет «квадратный» кузов, который установлен на «тележку» P01 от Haval H9.

«Квадратный» кузов и круглая головная оптика роднят авто с Jeep Wrangler/Gladiator, Ineos Grenadier и Ford Bronco шестого поколения. Выделяется новинка расширенными арками и богатым оснащением.

От модели Haval H9 автомобилю перейдёт лонжеронная рама с передней независимой подвеской и неразрезным мостом сзади. Кроме того, от H9 автомобилю достанется полный привод с электронно управляемой многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей.

Ожидается, что автопроизводители также оборудуют модель механической блокировкой заднего дифференциала и семью ездовыми режимами, но пока эта информация официально не подтверждена.

В линейке моторов автомобиля будет двухлитровый 245-сильный турбированный агрегат, сопряженный с 8-скоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что преемник компактного внедорожника Great Wall Hover будет называться Haval Da gou (ранее машина была известна под заводским индексом B06).

Читайте также: Обнародован экстерьер электрокара от Great Wall