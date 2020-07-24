Нижний Новгород, 24 июля, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 июля выздоровели после заражения коронавирусом 71 422 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Хелена София Шерфбек. Выздоровление. 1888

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 96 797 человек, более 73,78% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 921 человек, а выписались по выздоровлении 1167 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 265 человек, в Ульяновской области — 257, в Оренбургской области — 115, в Кировской области — 109, в Саратовской области — 102, в Самарской области — 70, в Удмуртии — 65, в Татарии и Мордовии — по 41, в Марий Эл — 35, в Чувашии — 31, в Пензенской области — 19, в Пермском крае — 11, в Башкирии — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 24 июля подтверждено 800 849 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5811 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,08%. Полностью выздоровели 588 774 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,13%.

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