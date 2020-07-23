Нижний Новгород, , 12:58 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 июля выздоровели после заражения коронавирусом 70 255 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 95 876 человек, более 73,27% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 941 случай, а выписались по выздоровлении 1254 жителя округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 299 человек, в Ульяновской области — 231, в Оренбургской области — 135, в Кировской области — 116, в Самарской области — 110, в Саратовской области — 101, в Татарии — 72, в Мордовии — 45, в Удмуртии — 37, в Марий Эл — 32, в Чувашии — 24, в Пензенской области — 23, в Пермском крае — 17, в Башкирии — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 23 июля подтверждено 795 038 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5848 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,05%. Полностью выздоровели 580 330 жителей России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет более 12,10%.

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