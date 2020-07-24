Москва, 24 июля, 2020, 06:56 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование, вероятно, будет проводиться во всех российских регионах уже в сентябре 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, это следует из повестки дня заседания ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

Вместе с тем, отмечают источники РБК, окончательно этот вопрос не решён, и, возможно, трёхдневный формат будет опробован в отдельных регионах. Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.

Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ.

Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней. Прописывается, что такая форма не затронет федеральные кампании.

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