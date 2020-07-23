Москва, , 14:30 — REGNUM Многодневное голосование не окажет влияния на возможности для манипуляций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Я внимательно прислушалась к мнению оппонентов, которые выступали против такой идеи. Основной мотив возражений был основан на том, что это для недобросовестных организаторов расширяет возможности манипуляций и махинаций», — заявила Матвиенко.

«Так вот я хочу ответить, что для недобросовестных манипуляторов у нас очень жёсткий закон вплоть до уголовной ответственности. И это не зависит от того, один день будет или два. При желании — а эти факты сразу выявляются, — они могут сделать это в один день. Не в этом дело», — указала она.

При этом Матвиенко отметила, что разделяет беспокойство оппонентов по части того, что надо «принять дополнительные меры по обеспечению чистоты выборов, прозрачности выборов достоверности и доверия к этим выборам со стороны граждан».

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