Брюссель, 24 июля, 2020, 06:53 — ИА Регнум. В Брюсселе 23 июля при посредничестве Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака возобновился диалог между Сербией и Косово, на этот раз — на уровне экспертов.

Predsednik.rs Трехсторонняя встреча между Белградом, Приштиной и ЕС в Брюсселе 16 июля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сербию представлял глава Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич, а Косово государственный координатор по диалогу с Сербией Скендер Хюсени.

Темой обсуждения стали вопросы о судьбе албанцев, пропавших без вести в ходе Косовской войны, а также вопросы о перемещенных лицах и экономическом сотрудничестве. По словам премьер-министра Косово Авдуллы Хоти, в ходе переговоров в Брюсселе будет составляться часть окончательного соглашения по Косово, относящаяся к затронутым темам.

Напомним, 16 июля в Брюсселе состоялась первая после почти двухлетнего перерыва встреча руководителей Косово и Сербии — премьер-министра КосовоАвдуллы Хотии президента Сербии Александра Вучича.

Подробнее здесь: Диалог между Сербией и Косово возобновился после двухлетнего перерыва