Брюссель, , 05:43 — REGNUM В рамках диалога между Сербией и ЕС, осуществляемого под руководством ЕС, 16 июля в Брюсселе состоялась первая после почти двухлетнего перерыва встреча руководителей Косово и Сербии — премьер-министра Косово Авдуллы Хоти и президента Сербии Александра Вучича. Встреча должна была состояться ещё 12 июля в Париже, однако была перенесена.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Хоти заявил, что самые острые дискуссии в ходе встречи поднимались из-за вопроса о судьбе без вести пропавших в ходе Косовской войны полутора тысяч албанцев (в Косово настаивают на том, чтобы Сербия раскрыла их судьбу, приняла на себя вину за их гибель и выдала виновных) и проблем экономического развития.

В список вопросов экономического развития косовская сторона включила проблемы возмещения ущерба, нанесенного в ходе войны, вопросы о преемстве (в т.ч. пенсий, гос. долга, банковских сбережений, невыплаченных зарплат и т.д.).

Косовский премьер-министр подчеркнул, что диалог между Косово и Сербией должен завершиться взаимным признанием и нормализацией отношений между Косово и Сербией, что в Белграде считают заранее недопустимыми требованиями.

Диалог о судьбе пропавших без вести, как сообщил Вучич, будет продолжен в среду 22 июля на техническом уровне.

Стороны требуют открытия архивов УЧК (алб. Освободительной армии Косово) и полиции Сербии.

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