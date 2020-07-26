Москва, 27 июля, 2020, 02:42 — ИА Регнум. Пока коронавирусная эпопея прервала не только туристические, но и дипломатические поездки, можно поразмыслить над тем, какую страну для своего первого послекарантинного визита изберет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. С тем, какие обстоятельства могли бы повлиять на выбор патриарха Кирилла, разбирался редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Зачастую визит высокого иерарха Церкви определяется необходимостью повлиять на развитие событий в, условно говоря, «горячей точке» церковного мира. В отношении православия таких точек в настоящий момент наблюдается две: во-первых, это ситуация на Балканах, где в Черногории с подачи властных структур развернулась кампания, которая направлена против Сербской православной церкви. И, во-вторых, это опрометчивое решение президента Турции Реджепа Эрдогана о придании музею Айя-Софии статуса мечети, что весьма встревожило христиан различных конфессий.

В первом случае в качестве цели визита вполне может быть избран Белград, где пребывает кафедра сербского патриарха. Что же касается реакции на действия турецкого правительства по отношению к собору Святой Софии, то здесь могла бы мощно прозвучать конференция с участием православных и мусульман из различных стран мира. Ведь у России уже есть опыт участия в такой обширной встрече. О каком опыте уместно было бы вспомнить для решения проблемы Айя-Софии? Читайте в статье Станислава Стремидловского «Какую страну патриарх Кирилл посетит первой после пандемии коронавируса».