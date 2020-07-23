Хабаровск, 23 июля, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попал в регион в непростой момент — в самом разгаре подготовка к отопительному сезону, которая вызывает много вопросов. Один из основных — большие долги за услуги ЖКХ у населения. На данный момент долгов — более 500 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция на оплату отопления

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По мнению нового главы региона, причина долгов — в низкой платежеспособности населения.

Дегтярёв надеется снизить тарифы на ЖКХ, пишет DVhab.ru.

«Неплатежи населения исключительно из-за высоких тарифов. Это же очевидно. У людей нет денег на жизнь, а тут ещё оплата ЖКХ. Значит, надо попробовать снизить их для населения через обращение в федеральный центр и субсидирование. Или даже к президенту страны. Накапливать долги и держать такие высокие тарифы — это не очень хорошо», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв второй день временно исполняет обязанности главы Хабаровского края. Он активно проводит разные совещания, вникает в проблемы региона и готов через месяц доложить президенту РФ о своих успехах на новом месте.