Лондон, 22 июля, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают в ходе торговой сессии 22 июля, на следующий день после уверенного подъема.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 49 центов (1,11%), до $43,83 за баррель. Диапазон торгов марки составляет 43,62—44,37 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 47 центов (1,12%), до $41,45 за баррель. Диапазон WTI — от $41,14 до $41,92 за баррель.

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