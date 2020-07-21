Москва, , 10:09 — REGNUM На открытии торгов нефтяные цены незначительно растут на фоне новостей об успешном испытании вакцин от коронавируса сразу от двух исследовательских центров: Оксфордского университета и компании AstraZeneca, а также немецкой BioNTech и американского Pfizer. Позитива добавляют и итоги пленарного заседания Европейского совета, где было достигнуто решение о поддержке экономики на 750 млрд евро. Об этом 21 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, новости о финансовых стимулах всегда положительно влияют на настроения участников рынка и этот раз тоже не стал исключением: инвесторы чувствуют «денежную поддержку Центробанков у себя за спиной», вследствие чего с гораздо большей охотой участвуют в сделках с рискованными активами.

Тем не менее, отметил эксперт, ощутимого роста котировок в ближайшее время ожидать не стоит: пока коронавирус был взят под контроль только в Европе, тогда как американские и азиатские страны все еще страдают от последствий пандемии. Несмотря на то, что спрос на топливо успел восстановиться и инвесторы более не склонны ожидать возврата к апрельским минимумам, дальнейший рост цен до значений начала 2020 года будет протекать крайне медленно. Для его ускорения потребуется отчетливые признаки затухания локальных вспышек коронавируса.

Дадашев добавил, что сдерживающий эффект на нефть оказывают и опасения касательно возобновления буровой активности «американскими сланцевиками». Количество действующих установок все еще находится на минимальном за последние 15 лет уровне, однако тот факт что нефть успела подорожать на 130% с апрельских минимумов и в данный момент торгуется всего лишь на 30% ниже максимальных значений 2019 года, заставляет инвесторов готовится к возможному росту производства в США. Это может привести к разрушению того хрупкого равновесия на рынке, которого удалось достичь в последние месяцы.

Ожидаем цены вблизи отметки в 43,50 долларов за баррель, отметил он.