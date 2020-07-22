Нижний Новгород, 22 июля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 июля выявили 937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 94 935 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 217 человек, в Оренбургской области — 114, в Ульяновской области — 100, в Саратовской области — 93, в Пермском крае — 69, в Самарской области — 52, в Кировской области — 46, в Чувашии — 42, в Пензенской области — 41, в Башкирии — 40, в Мордовии — 35, в Удмуртии и Татарии — по 31, в Марий Эл — 26.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 22 227 случаев, в Саратовской области — 8536, в Ульяновской области — 8137, в Самарской области — 6489, в Башкирии — 6426, в Чувашии — 6352, в Пензенской области — 6109, в Оренбургской области — 5929, в Татарии — 5309, в Пермском крае — 5211, в Кировской области — 4302, в Мордовии — 4192, в Марий Эл — 3574, в Удмуртии — 2142.

Полностью выздоровел 69 001 житель округа, за последние сутки выписаны 1414 человек. Таким образом, выздоровели более 72,68% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1004 человека, за минувшие сутки скончались 19 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных. 20 и 21 июля — меньше тысячи новых случаев.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в России подтверждено 789 190 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5862 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,02%. Полностью выздоровели 572 053 жителя России, за сутки выписаны 9669 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 72,48% граждан. 12 745 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 165 — за последние сутки.

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