Нижний Новгород, , 11:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 июля выявили 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 93 998 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 196 человек, в Оренбургской области — 114, в Ульяновской области — 110, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 73, в Кировской области — 58, в Самарской области — 57, в Чувашии — 46, в Пензенской области — 40, в Башкирии — 38, в Мордовии — 36, в Удмуртии — 32, в Татарии — 30, в Марий Эл — 28.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 22 010 случаев, в Саратовской области — 8443, в Ульяновской области — 8037, в Самарской области — 6437, в Башкирии — 6386, в Чувашии — 6310, в Пензенской области — 6068, в Оренбургской области — 5815, в Татарии — 5278, в Пермском крае — 5142, в Кировской области — 4256, в Мордовии — 4157, в Марий Эл — 3548, в Удмуртии — 2111.

Полностью выздоровели 67 587 жителей округа, за последние сутки выписаны 1105 человек. Таким образом, выздоровели более 71,90% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 985 человек, за минувшие сутки скончались 22 жителя Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьируется в диапазоне от 900 до 1100.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в России подтверждено 783 328 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5842 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,90%. Полностью выздоровели 562 384 жителя России, за сутки выписаны 8782 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 71,79% граждан. 12 580 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 153 — за последние сутки.

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