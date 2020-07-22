Хабаровск, 22 июля, 2020, 03:31 — ИА Регнум. Власти Хабаровска 21 июля заявили, что со стабильным ростом новых заражённых коронавирусом свободных койко-мест в городских больницах хватит на сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперативного штаба, резервных мест нет и в ближайшие дни не предвидится. Несоблюдение жителями масочного режима, пренебрежение самоизоляцией и прочими противоэпидемическими мерами, привели к обострению ситуации.

«Уже к пятнице мы будем пожинать плоды многотысячных митингов, идущих в Хабаровске с прошлой недели. Многие горожане участвовали в массовых акциях без масок. Дела со средствами защиты в общественном транспорте — не лучше. Я лично проехал в нескольких автобусах на прошлых выходных и убедился, что из десяти пассажиров, масками пользуются только двое-трое. Придётся искать неординарные меры, чтобы остановить, наконец, распространение заразы, тем более что сегодня наличие койко-мест в городских стационарах уже подошло к критической точке», — сказал мэр Сергей Кравчук.

Из 832 коек для госпитализации коронавирусных пациентов заняты 746.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области скончался ещё один врач, заражённый коронавирусом. На этот раз жертвой осложнений SARS-CoV-2 стала 30-летняя доктор магдагачинской больницы, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Савельева.

Вторую неделю жители Хабаровска выходят на протестные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.