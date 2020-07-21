Нью-Дели, 21 июля, 2020, 09:20 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии выявили свыше 37 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

По информации ведомства, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 37 148 новых заразившихся и в результате этого их общее число достигло 1 155 191.

Также указывается, что за это же время в Индии от COVID-19 умерли 587 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 28 084.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечились 724 578 человек, 24 491 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Бразилии было выявлено более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.