Бразилиа, , 09:03 — REGNUM За последние сутки на территории Бразилии было выявлено более 20 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 20 257 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 2 118 646.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Бразилии от COVID-19 скончались 632 пациента и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 80 120.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 1 409 202 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки в Аргентине увеличилось на 3937.

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