СКР: Фургал оказал «серьёзное влияние на милицию» после убийства Зори
Москва, 21 июля, 2020, 08:25 — ИА Регнум. Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё в 2004 году подозревали в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, однако уголовное преследование было прекращено за недостатком доказательств. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Фургала и его делового партнёра Николая Мистрюкова задержали после убийства Зори в связи с показаниями свидетелей и другими материалами, говорящими об их причастности к преступлению. Через двое суток их отпустили на свободу.
По данным СКР, «на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», отметила Петренко, что позволило скрыть причастность Фургала к преступлению. На тех, кто давал показания, оказали давление.
Информация об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не была включена в официальные базы учёта, добавила она.
Следственный комитет России продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений, инкриминируемых экс-губернатору.
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