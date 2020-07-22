Москва, 22 июля, 2020, 03:05 — ИА Регнум. Развитие внутрироссийского туризма могло бы стать темой, подходящей даже и для открытия соответствующего нацпроекта. О том, что могли бы получить граждане РФ и страна в целом от развития внутреннего туризма, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Успенский собор Тульского кремля (вид с колокольни)

Впрочем, о пользе от такого и прочих нацпроектов можно говорить, только если исполнители не будут воспринимать его как средство развития всего лишь собственного дохода. По существу, для поднятия такой глыбы, как всероссийский внутренний туризм, на новый уровень мало просто в рамках предыдущей логики повышать и повышать привлекательность регионов, потихоньку развивая соответствующую инфраструктуру. Нет, в данном случае вопрос должен быть поставлен совсем по другому, необходимо создать новую культуру или моду на внутренний туризм.

Только такой, «встречный» подход между старым и новым отношением к туризму позволит увлечь этим видом отдыха максимальное число заинтересованных, причем всех возрастов и различных запросов по цене. Как же конкретно заинтересовать жителей России в российских красотах?

Читайте в статье Галины Смирновой «Внутреннему туризму — свой нацпроект».