14 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 20:05 — REGNUM Говоря о разработке совершенно нового для страны нацпроекта по развитию внутреннего туризма, сразу хочется предостеречь чиновников заинтересованных в развитии своего или бизнеса друзей — национальный проект априори должен преследовать глобальные национальные цели страны, а не использование нацпроекта в чьих-то сугубо личных интересах: когда кому-то очень нужно окупить собственное имущество за счет государства, если интереса у туристов их объекты и имущество не вызывают. Помимо банальной, но при этом всё же необходимой цели по достижению роста турпотока в регионы, повышения их туристической привлекательности, в результате нацпроекта, должна появиться целая новая по сути культура или возникнуть мода, мода, конечно же рукотворная, которая пробудит интерес в россиянах к познанию истории собственной страны через отдых в регионах, вызвав желание стать их частицей, наконец, остаться жить. Должны появиться и новые ниши, которые породят молодые предприниматели. А значит, нацпроект должен предусматривать такую возможность, а не ограничиваться использованием существующих на этом рынке возможностей, привязывая исключительно к ним меры господдержки. Причем молодежь и более мобильна и более склона к активному отдыху и путешествиям по регионам. В старших поколениях всё еще жив интерес к зарубежным поездкам: возможно, отчасти обусловленный, желанием прикоснуться к чему-то недосягаемому, что запрещалось десятки лет назад, отчасти шопоголизмом, что сегодня уже считается дурным тоном и слава Богу, отчасти вызвано короткими перерывами на отдых и ограниченными доходами, что заставляет делать выбор в пользу поездок на море за рубеж, где в отелях высокий сервис, всё включено и можно совместить с походами по магазинам и экскурсиями.

Флаг России

Перед данным нацпроектом стоят на самом деле нестандартные задачи, как может показаться на первый взгляд. Он также как и многие другие зависим от экономики, от денег, от развития инфраструктуры, но одновременно, имеет слишком много и психологических, эмоциональных факторов. Он зависим от привычек людей, их культуры. Помимо развития инфраструктуры в глобальном смысле, чем в принципе сейчас активно занимается государство, необходимо развивать местную инфраструктуру. В проекте также должны быть предусмотрены различные направления отдыха, рассчитанные на разные возрастные группы. И здесь потребуется недюжинная фантазия регионам, в которых отсутствует море и специализированные санатории. Как раз таким регионам требуются молодые предприниматели с горящими глазами и идейно вдохновленные. Между тем регионы, которые не могут похвастаться обилием специализированных санаториев и наличием моря, активно занимаются развитием таких направлений как агро‑ и гастротуризм, разрабатывают туристические маршруты, создают «заповедные» места, где люди могут погрузиться в местный колорит. Но все эти «вещи» держатся в прямом смысле слова на плечах оптимистов и в какой-то степени энтузиастов. Да, среди чиновников встречаются и такие люди. Появление нацпроекта должно стать им огромной подмогой на пути к достижению целей по развитию туризма в своих родных регионах, потому как до сих пор развитию туризма незаслуженно мало уделялось внимания и денег, исключительно в рамках каких-то иных проектов, в частности повышения инвестиционной привлекательности регионов. Хотя привлекательными, они для начала должны стать для своего народа, самих россиян, ведь, тот же Макдональдс, если рассматривать его как зарубежного инвестора, не приходит туда, где мало людей, где низкая проходимость. Собственно, нацпроект, надеюсь, как раз и предусмотрит именно эту задачу — повышение интереса россиян к собственной стране, а не превратится в карманные подпроекты «нуждающихся» бизнесов заинтересованных лиц. Безусловно, пока рано делать выводы подобного толка. Но зазвучавшие на стадии верстки нацпроекта предложения отдельных чиновников о необходимости включения поддержки яхт-клубов уже издалека «попахивают» протекционизмом. Понятно, что любители данного вида развлечений или отдыха всегда найдутся. В каком количестве, сказать сложно. Но, очевидно, яхтенный отдых — не для массового потребителя, даже если владельцы яхт все как один станут нуждаться в деньгах. Содержание яхты — бремя и ответственность ее владельцев: удовольствие дорогое. Если владельцы яхт считают необходимым зарабатывать на сдаче в аренду своего имущества, пусть зарабатывают, им никто не мешает. Но этот бизнес ограничен временными рамками, на зиму он практически консервируется. Государство должно будет возместить потери от простоя бизнеса через нацпроект? Опять же, насколько этот бизнес способен охватить широкие круги населения и помочь регионам достичь роста турпотока и прибыли? Эти вопросы явно остаются за кадром. Оно и понятно, ведь, пока эти идеи звучат на уровне предложений. Другое дело, развитие инфраструктуры, которое будет способствовать развитию яхтенного бизнеса. Эта задача как раз лежит в зоне ответственности государства.

Как говорится: «не было бы счастья, да несчастье помогло» — пандемия заострила внимание на давно существующей необходимости более активного развития внутреннего туризма в России. Если посчитать, сколько денег россияне потратили на отдых за рубежом, то в России уже можно было бы создать свое искусственное море. На данный момент правительство уже приступило к разработке проекта, который, как сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в России. При этом премьер Михаил Мишустин рекомендует российскому бизнесу уже активно участвовать в развитии внутреннего туризма, способствовать мобильности граждан внутри страны, в частности Аэрофлот должен уделить внимание, прежде всего межрегиональным маршрутам, а не ждать, когда откроют международные рейсы. К слову, на встрече с главой правительства, где Михаил Мишустин и призвал авиакомпанию развивать внутренний туризм, руководитель Аэрофлота Виталий Савельев добавил, что есть возможность проработки вопроса по снижению цен на авиабилеты до 30% для экономкласса. Что мешало компании раньше догадаться снизить цены и более активно осуществлять межрегиональные перевозки, остается только додумывать? Возможно, расщедрился глава Аэрофлота сразу после выдачи правительством госгарантий по кредитам на 70 млрд рублей. Хотя к развитию внутренних рейсов компанию и не только Аэрофлот подталкивают и сами условия. ЕС никак не решится открыть для россиян свои границы. Ну, а существующему бизнесу в сфере внутреннего туризма, как говорится, сейчас сам Бог велел стать более активными, возможно другого такого шанса заполучить туристов, пока границы на замке, у него и не будет.