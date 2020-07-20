Бишкек, 20 июля, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Спецборт Министерства обороны России с медицинским оборудованием, лекарствами и группой медицинских работников, которые будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим киргизским коллегам, прибудет завтра, 21 июля, в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

Mil.ru Военные медики в Италии

Следом в Киргизию прилетит самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России, который также доставит большую группу медицинских специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

В российском диппредставительстве отмечают, что численность «медицинского десанта» составит около 100 врачей-эпидемиологов и инфекционистов, которые имеют практический опыт в лечении пациентов с подтвержденными анализами на коронавирус.