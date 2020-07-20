Москва, 20 июля, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отчет правительства РФ новым этапом развития парламентаризма, этапом реализации норм Конституции.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Для нас отчет правительства — это новый этап развития парламентаризма, это новый этап реализации норм Конституции. И мы считаем правильным построить диалог таким образом, чтобы эта ответственность была не только на председателе правительства, но и на министрах, на вице-премьерах», — заявил Володин.

После того, как были приняты поправки в Конституцию, было бы правильно работу построить на новом уровне, сказал он.

«Это другие отношения — с одной стороны, партнерские, с другой стороны, понимая ответственность перед нашими избирателями, мы должны работу так организовать, чтобы была выше ответственность и членов правительства, и депутатов», — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, планируется не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра.

«Будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров», — заявил Володин.

Отчет правительства РФ 22 июля представит премьер-министр Михаил Мишустин.

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