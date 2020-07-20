Москва, 20 июля 2020, 18:08 — REGNUM Госдума на завершающем весеннюю сессию заседании 22 июля заслушает отчет правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Осталось два пленарных заседания, после чего депутаты уедут в регионы работать с избирателями. В среду нам предстоит заслушать отчет правительства, а также завершить работу над рядом законопроектов», — заявил Володин.
Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.
Читайте развитие сюжета: Володин пообещал Дегтярёву поддержку Госдумы