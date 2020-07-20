Конте заявил о прогрессе переговоров по бюджету ЕС
Рим, 20 июля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о прогрессе переговоров по кризисному бюджету Евросоюза, 20 июля сообщает агентство Associated Press.
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Джузеппе Конте
«Прошлой ночью… произошло улучшение. Нам стоит быть осторожными, но я бы сказал, что я осторожно оптимистичен», — заявил Конте журналистам.
Переговоры в Брюсселе по бюджету ЕС, серьезно увеличенному для преодоления последствий эпидемии COVID-19, затянулись уже на четыре дня.
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