Рим, 20 июля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о прогрессе переговоров по кризисному бюджету Евросоюза, 20 июля сообщает агентство Associated Press.

European Parliament Джузеппе Конте

«Прошлой ночью… произошло улучшение. Нам стоит быть осторожными, но я бы сказал, что я осторожно оптимистичен» , — заявил Конте журналистам.

Переговоры в Брюсселе по бюджету ЕС, серьезно увеличенному для преодоления последствий эпидемии COVID-19, затянулись уже на четыре дня.

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