Брюссель, , 01:05 — REGNUM Лидеры стран — членов Евросоюза не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана на 2021−2027 годы по итогам второго дня саммита в столице ЕС Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Ожидается, что переговоры продолжатся во второй половине 19 июля.

«Заседание Евросовета закончилось. Председатель Шарль Мишель возобновит встречу завтра в полдень», — отметил представитель Совета Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шведское агентство SVT Nyheter выразило надежду, что пандемия коронавирусной инфекции сможет сблизить европейских лидеров и поможет достичь компромисса по вопросам формирования бюджета Евросоюза. Однако, по мнению SVT, еще до переговоров были отмечены некоторые проблемы, которые помешают лидерам стран ЕС договориться.

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