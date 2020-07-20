Ростов-на-Дону, 20 июля, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность, в связи с чем горожан призывают к строгому соблюдению противопожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 20 июля.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Тушение пожара

Пожароопасность самого высокого — пятого — класса прогнозируется в период с 21 по 23 июля. В эти дни угроза возникновения ландшафтных пожаров будет наиболее высока. Жителей Ростова-на-Дону просят не разводить костры и выжигать траву.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские синоптики ранее спрогнозировали жаркий июль. При этом характер погоды, предполагали метеорологи, будет неустойчивым.