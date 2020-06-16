Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В Ростовской области ближе к середине июля установится жаркая и сухая погода, сообщила в ходе онлайн-совещания «О задачах по организованному проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2020 году» 16 июня начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, передаёт ИА REGNUM.

«Начало июля также будет неустойчивым. И характер погоды существенно не изменится. Два-три дня жаркой погоды, небольшой перерыв один-два дня с локальными дождями. Дневная температура воздуха составит +33…+35 градусов», — уточнила спикер.

По словам Назаровой, наиболее жаркая погода — до +36…+39 градусов по востоку и югу Ростовской области, а по северу и западу до +28…+35 градусов — ожидается в середине и конце июля.

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