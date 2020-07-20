В Киргизии из-за пандемии школьники будут учиться дистанционно
Бишкек, 20 июля, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии учло резкий рост количества заразившихся коронавирусом и начало подготовку школ к дистанционному обучению в первой четверти нового учебного года.
Минобразования создало экспертно-консультативный совет, состоящий из практикующих учителей, экспертов и руководителей образовательных организаций, которые будут анализировать опыт других стран и принимать решения с учетом безопасности детей и учителей, а также возрастных особенностей учащихся.
Команда опытных методистов, педагогов и экспертов изучила содержание и расписание прошлых практик телевизионных уроков и начала разработку новых видеоуроков для дистанционного обучения школьников и детей дошкольного возраста.
В ведомстве отмечают, что если эпидемиологическая ситуация в республике изменится к лучшему, то ученики смогут посещать занятия в общеобразовательных заведениях.
Если же санитарно-эпидемиологические службы решат, что только в некоторых районах распространение коронавируса не представляет угрозы, то организация учебного процесса в местных школах будет рассматриваться отдельно.
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