Хабаровск, 20 июля, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Назначение президентом РФ Владимиром Путиным депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края ожидаемо. Это, по мнению директора Центра социальных инноваций «Чёрный куб», ведущего политолога Дальнего Востока Юрия Коломейцева, редкая удача Владимира Жириновского, но сможет ли Дегтярёв совладать с дальневосточным менталитетом?

Duma.gov.ru Михаил Дягтерев

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«Назначение на пост врио губернатора человека от партии ЛДПР ожидаемо, исходя из того, что происходило последние дни в Хабаровском крае. Жириновский открыто говорил о том, что уверен в назначении «своего» однопартийца, что Кремль это обсуждает. Это та редкая удача, когда Владимиру Жириновскому всё-таки удалось «вывернуть» ситуацию в пользу своей партии. Хотя в этом заслуга скорее не ЛДПР, а митингующих, которые отстояли пусть и не Фургала, но лдпровца.

Про самого Дегтярёва могу сказать следующее: молодой, амбициозный, но, на мой взгляд, не пассионарный. Сможет ли он совладать с дальневосточным менталитетом местных — большой вопрос, тем более, что по всем федеральным каналам только и твердят про какой-то дальневосточный менталитет ещё и с каким-то там уголовным оттенком», — прокомментировал назначение Юрий Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Сергея Фургала. На должность врио главы региона назначен депутат Госдумы РФ Михаил Дегтярёв (фракция ЛДПР).

Дегтярёв в Госдуме являлся председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За 2018 год он задекларировал доход в сумме 4,8 млн рублей. Его супруга заработала чуть больше 2 млн рублей.

Теперь уже экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля в Хабаровске по дороге на работу. В этот же день его этапировали в Москву, где предъявили обвинения в тяжких преступлениях. Басманный суд заключил Фургала под арест сроком на два месяца. Мосгорсуд оставил это решение в силе — бывший глава Хабаровского края пробудет в СИЗО «Лефортово» до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.