Керчь, Крым, , 15:15 — REGNUM Хабаровский край лидирует по количеству инфицированных коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев после того, как президент Владимир Путин предложил ему возглавить Хабаровский край.

Михаил Дягтерев Duma.gov.ru

«Я посмотрел справочные материалы: даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам ИВЛ есть потребность в более 100 шт. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа», — заявил Дегтярев.

«Я бы хотел Вас попросить кое о чём: дать поручение правительству РФ поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трём направлениям — экономический рост, человеческий капитал и комфортная среда», — подчеркнул он.

Кроме того, поскольку в регионе активно идёт подготовка федерального и краевого бюджетов на 2021−2023 годы, Дегтярев предложил доложить о состоянии дел в крае через месяц по итогу анализа ситуации. Президент России согласился.