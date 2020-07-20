Абуджа, 20 июля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Поиск моряков, которые были похищены в ночь на 18 июля с танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе, начали нигерийские власти, пишет 20 июля Daily.

U.S. Navy Африканские пираты

Этой информацией поделился сотрудник правоохранительных органов Нигерии. По словам собеседника издания, моряков похитили, возможно, чтобы потребовать выкуп.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования о выкупе пираты пока не предъявляли. Местонахождение похищенных не установлено.

С танкера Curacao Trader были похищены 13 человек, семь из которых — граждане России. По данным Киева, шестеро из похищенных имеют украинское гражданство.