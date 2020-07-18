Киев, , 19:33 — REGNUM Шесть граждан Украины оказались в руках пиратов в результате нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе, пишет 18 июля «Украинская правда».

Соответствующее заявление сделал Сергей Погорельцев, возглавляющий департамент консульской службы украинского МИД.

По словам чиновника, украинские посольства в Нигерии и в Великобритании «установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский МИД заявил, что у берегов Нигерии были захвачены в ночь на 18 июля четыре украинских гражданина. В плен к этим пиратам также попали граждане России.

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