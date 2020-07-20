Москва, 20 июля, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что у Путина «действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.

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