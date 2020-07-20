Москва, 20 июля, 2020, 13:11 — ИА Регнум. С 7 апреля порядка 60 тысяч граждан России вернулись на Родину вывозными рейсами. Об этом 20 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры

«Цифра, непосредственно связанная с введенным 7 апреля алгоритмом, составила порядка 60 тысяч человек», — сказала Захарова на пресс-конференции, посвященной вывозной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта 2020 года Россия в связи с распространением коронавируса полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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