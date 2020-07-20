Нижний Новгород, 20 июля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 июля выявили 967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 93 046 случаев, сообщает оперативный штаб России.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 191 человек, в Оренбургской области — 115, в Ульяновской области — 109, в Саратовской области — 93, в Пермском крае — 87, в Самарской области — 60, в Кировской области — 56, в Чувашии — 48, в Башкирии — 41, в Пензенской области — 37, в Удмуртии и Мордовии — по 35, в Татарии — 33, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 21 814 случаев, в Саратовской области — 8349, в Ульяновской области — 7927, в Самарской области — 6380, в Башкирии — 6348, в Чувашии — 6264, в Пензенской области — 6028, в Оренбургской области — 5701, в Татарии — 5248, в Пермском крае — 5069, в Кировской области — 4198, в Мордовии — 4121, в Марий Эл — 3520, в Удмуртии — 2079.

Полностью выздоровели 66 482 жителя округа, за последние сутки выписаны 296 человек. Таким образом, выздоровели более 71,45% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 963 человека, за минувшие сутки скончались девять жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 8 и 9 июля число новых носителей SARS-CoV-2 вновь было больше тысячи. 10 июля — менее одной тысячи человек, 11 июля — 1011 новых случаев, 12, 13 и 14 июля число новых носителей SARS-CoV-2 не превышало тысячу человек в сутки. С 15 по 19 июля вновь было выявлено более одной тысячи инфицированных.

При этом впервые на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу по состоянию на 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в России подтверждено 777 486 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5940 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,96%. Полностью выздоровели 553 602 жителя России, за сутки выписаны 3258 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 71,20% граждан. 12 427 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 85 — за последние сутки.

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