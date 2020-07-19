Лондон, 19 июля, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Великобритании за сутки на 726. Об этом 19 июля свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Также уточняется, что в результате этого суммарное количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало составлять 294 792.

Отмечается, что днем ранее суточный прирост числа зараженных в Великобритании составлял 827 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 388 и достигло 27 521.

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