Иерусалим, 19 июля, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Общее число выявленных на территории Израиля подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 800 и превысило 50 тыс. Об этом 19 июля сообщает минздрав страны.

Эжен Делакруа. Сцена перед храмом в Иерусалиме. 1850

По информации министерства, за истекшие 24 часа в стране выявили 831 случай заражения SARS-CoV-2, и потому их общее число достигло 50 035.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Израиле от COVID-19 умерли девять пациентов, и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 409.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что в ДНР за сутки выявили пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом.

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