Донецк, , 14:16 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки выявили пятнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 июля в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

За сутки также зарегистрировано два летальных случая.

По состоянию на 19 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1527. 738 человек находятся на лечении, 700 — выписаны, 89 человек скончались от осложнений заболевания.

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