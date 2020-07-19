Брюссель, 19 июля, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Главы стран-участниц Европейского союза и в третий день проведения саммита ЕС могут не прийти к соглашению в вопросе по созданию фонда для восстановления экономики после пандемии коронавируса и по формированию долгосрочного бюджета союза. Об этом 19 июля заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на встречу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам немецкого канцлера, третий день переговоров наверняка будет решающим и часть его тем, таких как соблюдение принципов правового государства, объем фонда и его распределительный механизм — уже хорошо проработаны.

«Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать», — уточнила она, добавив, что есть как добрая воля участников саммита в решении данных вопросов, так и много позиций, не позволяющих этого достичь.

«Может случиться так, что сегодня не будет результата», — заключила Меркель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главы стран Европейского союза прервали свои переговоры о создании антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики союза, которая пострадала от пандемии коронавируса.