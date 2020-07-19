Брюссель, , 11:08 — REGNUM Главы стран Европейского союза прервали свои переговоры о создании антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики союза, которая пострадала от пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

«Пленарное заседание завершилось. Председатель Евросовета Шарль Мишель вновь созовёт встречу завтра в полдень», — говорится в сообщении Лейтца.

Также на данных переговорах решается вопрос о формировании долгосрочного бюджета ЕС. При этом саммит в Брюсселе должен был проходить в течение 17 и 18 июля, однако проводимые переговоры затянулись.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо написал в своем блоге в соцсети Twitter, что на саммите лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе «решается вопрос о будущем Италии и всего Евросоюза».