Тирасполь, 19 июля, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Приднестровье выявили еще 43 случая инфицирования коронавирусом, сообщает 19 июля пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Minzdrav.gospmr.org Коронавирус. ПМР

Всего в Приднестровье на текущий момент было зарегистрировано 1402 случая заражения коронавирусом.

1152 человека выздоровели, 50 — скончались.

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