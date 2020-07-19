Лондон, 19 июля, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Администрация социальной сети TikTok изучает возможность перемещения штаб-квартиры в Великобританию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Мобильное приложение TikTok

По данным агентства, с помощью этого шага в администрации TikTok хотят подчеркнуть независимость от правительства Китая. Отмечается, что одним из наиболее вероятных новых мест размещения штаб-квартиры TikTok является Лондон, но в компании рассматривают и другие города.

19 июля газета The Sunday Times сообщила, что TikTok прекратила переговоры об открытии штаб-квартиры в Лондоне и создании около трёх тысяч рабочих мест. Однако в Reuters подчёркивают, что эти переговоры ещё продолжаются.

В правительстве США обвиняют китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok, в связях с правительством КНР. В настоящее время в США рассматривают вопрос о блокировании этой социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля глава аппарата администрации США Марк Мидоусзаявил, что решение по китайским социальным сетям TikTok и WeChat будет принято в ближайшие недели.