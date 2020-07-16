Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других сервисов будут предприняты американскими властями в ближайшие недели, заявил глава аппарата администрации США Марк Мидоус 15 июля на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время изучаются потенциальные риски указанных приложений для национальной безопасности США, в том числе и через накопление личных данных американских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что использование социальной сети TikTok может быть оказаться под запретом на территории США.

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