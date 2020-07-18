Ереван, 18 июля, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Планы Баку ударить по армянской АЭС показывают степень отчаяния и глубину кризиса сознания руководства Азербайджана. Такое мнение 18 июля высказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, ее слова приводит «Лента.ру».

Mod.gov.az Реактивная система залпового огня азербайджанской армии

"Подчеркну, что данная угроза не только свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана, но и об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества», — заявила она в ответ на вопрос о том, насколько серьёзно руководство Армении относится к таким планам Баку.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что армянский МИД уже выпустил по данному поводу соответствующее заявление, так как эта угроза представляет опасность не только для Армении, но и для всех народов региона, а потому, как указала Нагдалян, Азербайджан должен отказаться от таких планов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что Азербайджан способен защитить Мингечевирское водохранилище от атаки Армении, более того, нанести удар по Армянской АЭС.